В Латвії не бачать ознак, що США готуються скоротити свій контингент в країні

В Латвії заявили, що не отримували від американської сторони сигналів про плани скоротити свою військову присутність в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, якого цитує Delfi.

Міністр зазначив, що Латвія високо цінує постійну участь і підтримку США у зміцненні та розвитку оборонних можливостей країни, включаючи спільні військові навчання та фінансування військової допомоги країнам Балтії.

"В ході нинішньої комунікації з США не було жодних ознак підготовки до скорочення чисельності військовослужбовців США в Латвії. Солдати США і надалі будуть частиною військової присутності НАТО в Латвії та країнах Балтії, в тому числі братимуть участь у спільних навчаннях в Європі", – сказав Спрудс.

За його словами, латвійська сторона розцінює це як "визнання значного внеску Латвії у зміцнення власної безпеки та безпеки НАТО".

У середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.