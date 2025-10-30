В Латвии не видят признаков, что США готовятся сократить свой контингент в стране

В Латвии заявили, что не получали от американской стороны сигналов о планах сократить свое военное присутствие в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, которого цитирует Delfi.

Министр отметил, что Латвия высоко ценит постоянное участие и поддержку США в укреплении и развитии оборонных возможностей страны, включая совместные военные учения и финансирование военной помощи странам Балтии.

"В ходе нынешней коммуникации с США не было никаких признаков подготовки к сокращению численности военнослужащих США в Латвии. Солдаты США и в дальнейшем будут частью военного присутствия НАТО в Латвии и странах Балтии, в том числе будут участвовать в совместных учениях в Европе", – сказал Спрудс.

По его словам, латвийская сторона расценивает это как "признание значительного вклада Латвии в укрепление собственной безопасности и безопасности НАТО".

В среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.