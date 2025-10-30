У Словаччині заборонили рух по тротуарах швидше 6 км/год навіть для пішоходів

У Словаччині законодавчо затвердили 6 км/год як максимальну дозволену швидкість руху пішоходів та будь-якого транспорту на тротуарі, пояснюючи це необхідністю підвищити безпеку.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Цього тижня парламент Словаччини схвалив зміни до законодавства про дорожній рух, згідно з якими на міських тротуарах заборонено пересуватися у будь-який спосіб швидше 6 км/год. Це стосується і дрібного індивідуального електротранспорту, і велосипедів, і пішоходів.

У керівній партії Роберта Фіцо Smer аргументували такі зміни необхідністю підвищити безпеку руху, з огляду на зростаючу кількість інцидентів за участю самокатів.

Нововведення має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Критики поправок назвали абсурдним встановлення загального обмеження швидкості для усіх, включно з пішоходами, замість того, щоб заборонити дрібному електротранспорту пересування на тротуарі – адже молоді спортивні люди можуть ходити і швидше, аніж 6 км/год. На додачу, так порушниками автоматично стають усі бігуни.

"Якщо ми хочемо менше зіткнень – потрібно більше безпечних велодоріжок, а не абсурдні обмеження, яких фізично неможливо дотримуватися. На такій швидкості велосипедисту майже нереально утримувати рівновагу", – заявив депутат опозиційної "Прогресивної Словаччини" Мартін Пекар.

Нововведення також спричинило хвилю жартів у соцмережах, зокрема про те, чи буде поліція карати людей, які добігають до автобуса на зупинці.

Більшість країн, як відомо, пішли шляхом встановлення обмежень для самокатів. Найчастіше до них застосовують такі ж правила, як до велосипедистів, та забороняють пересування на тротуарах.

Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною.

У чеській Празі також заборонять прокатні електросамокати з січня 2026 року.

