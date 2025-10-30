В Словакии запретили движение по тротуарам быстрее 6 км/ч даже для пешеходов
В Словакии законодательно утвердили 6 км/ч как максимально разрешенную скорость движения пешеходов и любого транспорта на тротуаре, объясняя это необходимостью повысить безопасность.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
На этой неделе парламент Словакии одобрил изменения в законодательство о дорожном движении, согласно которым на городских тротуарах запрещено передвигаться любым способом быстрее 6 км/ч. Это касается и мелкого индивидуального электротранспорта, и велосипедов, и пешеходов.
В правящей партии Роберта Фицо Smer аргументировали такие изменения необходимостью повысить безопасность движения, учитывая растущее количество инцидентов с участием самокатов.
Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2026 года.
Критики поправок назвали абсурдным установление общего ограничения скорости для всех, включая пешеходов, вместо того чтобы запретить мелкому электротранспорту передвижение по тротуару – ведь молодые спортивные люди могут ходить и быстрее 6 км/ч. В дополнение, так нарушителями автоматически становятся все бегуны.
"Если мы хотим меньше столкновений – нужно больше безопасных велодорожек, а не абсурдные ограничения, которые физически невозможно соблюдать. На такой скорости велосипедисту почти нереально удерживать равновесие", – заявил депутат оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Мартин Пекар.
Нововведение также вызвало волну шуток в соцсетях, в частности о том, будет ли полиция наказывать людей, которые добегают до автобуса на остановке.
Большинство стран, как известно, пошли по пути установления ограничений для самокатов. Чаще всего к ним применяют такие же правила, как к велосипедистам, и запрещают передвижение на тротуарах.
Париж стал первой столицей в Европе, где по результатам референдума прокатные электросамокаты оказались под запретом.
В чешской Праге также запретят прокатные электросамокаты с января 2026 года.
