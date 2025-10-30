Орбан заговорив про "зовнішню атаку" після пожежі на головному НПЗ Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що пожежа, яка сталася минулого тижня на нафтопереробному заводі компанії MOL в місті Сазхаломбатта, могла бути спричинена "зовнішньою атакою".

Про це угорський прем’єр написав у своєму Facebook повідомляє "Європейська правда".

Орбан розповів, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ стосовно пожежі на НПЗ.

"Розслідування триває повним ходом. Ми ще не знаємо, чи це була аварія, технічна несправність, чи зовнішня атака", – додав він.

У цьому контексті Орбан нагадав про заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, який, як сказав угорський прем’єр, "порадив українцям підірвати нафтопровід "Дружба".

"Сподіваймося, що це не той випадок", – зазначив він.

В ніч на 21 жовтня на головному нафтопереробному заводі Угорщини спалахнула пожежа, яку до середини дня пожежникам вдалось локалізувати.

Нафтопереробний завод у Сазхаломбатті, єдиний великий завод з переробки нафти в Угорщині, переробляє переважно нафту з Росії.