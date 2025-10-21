На головному НПЗ Угорщини виникла пожежа

Уночі на головному нафтопереробному заводі Угорщини спалахнула пожежа, яку станом на обід пожежникам вдалось локалізувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Пожежа спалахнула на установці перегонки сирої нафти на нафтопереробному заводі компанії MOL в місті Сазхаломбатта, причини інциденту розслідуються.

фото читачів видання Telex

MOL повідомила, що були введені протоколи надзвичайних ситуацій, оцінка збитків триває.

Компанія додала, що зосередиться на забезпеченні внутрішніх поставок палива і розглядає можливість використання стратегічних резервів.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у вівторок, що він розмовляв з керівництвом MOL і міністром внутрішніх справ про пожежу.

"Постачання палива в Угорщині забезпечено", – написав Орбан у соціальних мережах, додавши, що обставини пожежі розслідуються "якнайретельніше".

Нафтопереробний завод у Сазхаломбатті, єдиний великий завод з переробки нафти в Угорщині, переробляє переважно нафту з Росії.

Угорська влада заявила, що якість повітря навколо нафтопереробного заводу постійно контролюється і жодних показників, що перевищують норми, виявлено не було.

Очевидці розповіли державному інформаційному агентству MTI, що полум'я і дим було видно за кілька кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно угорська компанія MOL заявила, що збільшить постачання до Сербії.

Це оголошення пролунало після набрання чинності санкцій США щодо сербської енергетичної компанії NIS.