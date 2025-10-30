Орбан заговорил о "внешней атаке" после пожара на главном НПЗ Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что пожар, который произошел на прошлой неделе на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в городе Сазхаломбатта, мог быть вызван "внешней атакой".

Об этом венгерский премьер написал в своем Facebook сообщает "Европейская правда".

Орбан рассказал, что заслушал доклад министра внутренних дел относительно пожара на НПЗ.

"Расследование идет полным ходом. Мы еще не знаем, была ли это авария, техническая неисправность или внешняя атака", – добавил он.

В этом контексте Орбан напомнил о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского, который, как сказал венгерский премьер, "посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба".

"Будем надеяться, что это не тот случай", – отметил он.

В ночь на 21 октября на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии вспыхнул пожар, который к середине дня пожарным удалось локализовать.

Нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти, единственный крупный завод по переработке нефти в Венгрии, перерабатывает преимущественно нефть из России.