"Лукойл" продаст свои международные активы швейцарской компании

Российский энергетический гигант "Лукойл" объявил, что продаст свои международные активы швейцарской компании в ответ на жесткие санкции США.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

"Лукойл" объявил в начале этой недели, что прекратит свою международную деятельность после того, как на него были наложены санкции президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении, опубликованном в четверг, 30 октября, компания отметила, что продажа своего портфеля швейцарской энергетической торговой компании Gunvor "связана с ограничительными мерами, введенными некоторыми государствами против компании и ее дочерних предприятий".

Компания Gunvor, базирующаяся в Женеве, была основана российским миллиардером Геннадием Тимченко, близким соратником главы Кремля Владимира Путина.

Как отмечается, Тимченко продал свою долю в компании в 2014 году, когда на него были наложены санкции из-за вторжения России в Крым.

Отметим, в США заверили, что президент будет следить за соблюдением введенных им санкций против России, чтобы заставить хозяина Кремля сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные США санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл" на 56-57% повлияют на нефтяной экспорт РФ.