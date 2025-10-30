Министр юстиции Франции посетил заключенного экс-президента Саркози
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен посетил в тюрьме экс-президента Николя Саркози, который почти 10 дней назад начал отбывать наказание.
Как сообщает "Европейская правда", об этом неофициально узнали несколько французских СМИ, в том числе BFMTV.
Дарманен накануне, 29 октября, посетил в парижской тюрьме "Ля Санте" заключенного Саркози, который находится там с 21 октября по приговору по "ливийскому" делу.
По информации от источников, визит состоялся в 19 часов и длился около 45 минут. Министра сопровождал начальник тюрьмы. После этого Дарманен отдельно общался с руководством тюрьмы, прежде всего относительно безопасности заключенного экс-президента.
Дарманен ранее публично обещал, что как министр юстиции будет держать на контроле вопрос с условиями содержания и безопасностью бывшего президента.
Напомним, двух заключенных тюрьмы La Santé в Париже, где отбывает наказание Николя Саркози, будут судить за угрозы смертью в отношении него.
