Вперше в історії парламент Франції підтримав рішення, ініційоване ультраправими Ле Пен

У четвер Національна асамблея Франції вперше в історії прийняла текст, запропонований "Національним об'єднанням" Марін Ле Пен, що викликало питання про ризик нормалізації ультраправої партії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

На засіданні 185 законодавців проголосували за необов'язкову резолюцію, яка закликає уряд скасувати угоду 1968 року з Алжиром, що сприяє імміграції алжирців до Франції. Всього 184 депутати, переважно з лівого крила, проголосували проти.

Резолюція, запропонована "Національним об'єднанням", була прийнята з невеликою перевагою завдяки рішучій підтримці деяких депутатів з правого і центристського крила, а також через те, що багато депутатів з партії президента Емманюеля Макрона не з'явилися на голосуванні з незрозумілих причин.

Навіть якщо текст не має юридичної сили, голосування є важливою символічною перемогою партії Ле Пен, яка досі була ізольована від центристських і лівих депутатів через так званий "санітарний кордон" – неписане правило, яке забороняє співпрацювати з ультраправими.

"Вперше текст, представлений "Національним об'єднанням"... був прийнятий", – заявила Ле Пен незабаром після голосування, закликавши прем'єр-міністра Себастьєна Лекорню скасувати угоду.

Текст також підтримали 17 депутатів від партії "Горизонти" – правоцентристської політичної сили колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіпа.

У минулому навіть голова партії Макрона Габріель Атталь закликав скасувати угоду на тлі зростаючої напруженості між Францією та Алжиром. Але Атталь був відсутній під час голосування в четвер, і лише 30 із 92 депутатів партії проголосували проти тексту.

Нагадаємо, рейтинг довіри до Макрона впав до історичного мінімуму і становить всього 11%.

