Впервые в истории парламент Франции поддержал решение, инициированное ультраправыми Ле Пен

В четверг Национальная ассамблея Франции впервые в истории приняла текст, предложенный "Национальным объединением" Марин Ле Пен, что вызвало вопросы о риске нормализации ультраправой партии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На заседании 185 законодателей проголосовали за необязательную резолюцию, которая призывает правительство отменить соглашение 1968 года с Алжиром, способствующее иммиграции алжирцев во Францию. Всего 184 депутата, преимущественно из левого крыла, проголосовали против.

Резолюция, предложенная "Национальным объединением", была принята с небольшим преимуществом благодаря решительной поддержке некоторых депутатов из правого и центристского крыла, а также из-за того, что многие депутаты из партии президента Эмманюэля Макрона не явились на голосование по непонятным причинам.

Даже если текст не имеет юридической силы, голосование является важной символической победой партии Ле Пен, которая до сих пор была изолирована от центристских и левых депутатов из-за так называемой "санитарной границы" – неписаного правила, запрещающего сотрудничать с ультраправыми.

"Впервые текст, представленный "Национальным объединением"... был принят", – заявила Ле Пен вскоре после голосования, призвав премьер-министра Себастьяна Лекорню отменить соглашение.

Текст также поддержали 17 депутатов от партии "Горизонты" – правоцентристской политической силы бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа.

В прошлом даже глава партии Макрона Габриэль Атталь призвал отменить соглашение на фоне растущей напряженности между Францией и Алжиром. Но Атталь отсутствовал во время голосования в четверг, и только 30 из 92 депутатов партии проголосовали против текста.

Напомним, рейтинг доверия к Макрону упал до исторического минимума и составляет всего 11%.

