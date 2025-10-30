ЄС розігрує 40 тисяч проїзних для молоді з нагоди 40-річчя Шенгену

Європейська комісія пропонує 40 тисячам молодих людей можливість познайомитися з Європою завдяки DiscoverEU, ініціативі програми Erasmus+, з нагоди 40-ї річниці Шенгенської зони.

Про це пресслужба комісії повідомила у четвер, пише "Європейська правда".

Щоб подати заявку на отримання проїзного квитка, молоді люди, народжені в період з 1 січня 2007 року по 31 грудня 2007 року, повинні заповнити короткий тест про ЄС на Європейському молодіжному порталі.

Успішні заявники отримають можливість безкоштовно подорожувати протягом 30 днів у період з 1 березня 2026 року по 31 травня 2027 року, а також отримають дисконтну картку на громадський транспорт, культурні заходи, проживання, харчування, спорт та інші послуги в 36 європейських країнах.

Власники квитків можуть планувати власні маршрути або надихатися тими, які вже є, такими як Новий європейський маршрут Баугауз (New European Bauhaus Route), який включає зупинки в красивих та інклюзивних містах.

Інший маршрут – DiscoverEU Green Route, який веде молодих мандрівників до деяких із найбільш екологічних та природоохоронних місць у Європі, таких як міста-переможці конкурсів European Green Capitals та Green Lead Award або міста, що очолюють місію Climate-Neutral and Smart Cities Mission.

Найкращі екологічні поради DiscoverEU щодо подорожей допоможуть учасникам спланувати свої екологічні маршрути.

Конкурс DiscoverEU розпочався 30 жовтня о 12:00 за центральноєвропейським часом і триватиме до 13 листопада 2025 року о 12:00 за центральноєвропейським часом.

У ньому можуть брати участь заявники з Європейського Союзу та третіх країн, які беруть участь у програмі Erasmus+.

Учасники з інвалідністю або проблемами зі здоров’ям отримають підтримку під час подорожей. Це включатиме можливість подорожувати з супроводжуючими особами.

