ЕС разыгрывает 40 тысяч проездных для молодежи по случаю 40-летия Шенгена

Европейская комиссия предлагает 40 тысячам молодых людей возможность познакомиться с Европой благодаря DiscoverEU, инициативе программы Erasmus+, по случаю 40-й годовщины Шенгенской зоны.

Об этом пресс-служба комиссии сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".

Чтобы подать заявку на получение проездного билета, молодые люди, рожденные в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года, должны заполнить короткий тест о ЕС на Европейском молодежном портале.

Успешные заявители получат возможность бесплатно путешествовать в течение 30 дней в период с 1 марта 2026 года по 31 мая 2027 года, а также получат дисконтную карту на общественный транспорт, культурные мероприятия, проживание, питание, спорт и другие услуги в 36 европейских странах.

Владельцы билетов могут планировать собственные маршруты или вдохновляться теми, которые уже есть, такими как Новый европейский маршрут Баухауз (New European Bauhaus Route), который включает остановки в красивых и инклюзивных городах.

Другой маршрут – DiscoverEU Green Route, который ведет молодых путешественников в некоторые из самых экологических и природоохранных мест в Европе, таких как города-победители конкурсов European Green Capitals и Green Lead Award или города, возглавляющие миссию Climate-Neutral and Smart Cities Mission.

Лучшие экологические советы DiscoverEU по путешествиям помогут участникам спланировать свои экологические маршруты.

Конкурс DiscoverEU начался 30 октября в 12:00 по центральноевропейскому времени и продлится до 13 ноября 2025 года в 12:00 по центральноевропейскому времени.

В нем могут участвовать заявители из Европейского Союза и третьих стран, участвующих в программе Erasmus+.

Участники с инвалидностью или проблемами со здоровьем получат поддержку во время путешествий. Это будет включать возможность путешествовать с сопровождающими лицами.

