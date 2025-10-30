В Европарламенте изложили семь требований к фон дер Ляйен к будущему бюджету ЕС

Четыре политические группы, которые поддерживают президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Европейском парламенте, пригрозили в четверг заблокировать переговоры по следующему бюджету ЕС в размере 2 трлн евро, если в первоначальное предложение не будет внесено семь ключевых изменений.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В июле Еврокомиссия обнародовала свой план пересмотра семилетнего бюджета ЕС, который будет действовать с 2028 по 2034 год.

Предложение предусматривает объединение региональных и сельскохозяйственных субсидий в централизованные национальные планы на сумму 865 млрд евро, что вызвало возмущение регионов, фермеров, министров сельского хозяйства и законодателей ЕС.

Законодатели ЕС угрожают заблокировать переговоры, если изменения не будут внесены до 12 ноября.

"Европейский парламент не может принять это как основу для начала переговоров", – говорится в письме, направленном фон дер Ляйен.

В тексте изложены семь требований по внесению поправок в предложенные национальные планы.

Письмо подписали лидеры Европейской народной партии фон дер Ляйен, Социалистов и демократов, либеральной партии "Обновить Европу" и Зеленых/Европейского свободного альянса, а также ведущие переговорщики по вопросам бюджета в парламенте.

Сопредседатель переговорной группы парламента Зигфрид Мурешан сообщил изданию в понедельник, что партии договорились об общих требованиях, добавив, что комиссия готова "на техническом уровне" пересмотреть проект бюджета.

В письме законодатели предупреждают, что большие объемы нераспределенных средств могут привести к "фрагментации, десолидаризации и финансированию 27 разрозненных национальных планов".

Они также хотят сохранить роль регионов и местных органов власти в надзоре за региональными субсидиями, которые по новому плану будут переданы национальным правительствам.

Кроме того, депутаты Европарламента предупреждают о "дефиците демократии", если региональные субсидии станут зависимыми от того, выполняют ли национальные правительства утвержденные Брюсселем реформы – так называемая "модель реформ за деньги".

Четыре группы требуют, чтобы Общая сельскохозяйственная политика, которая обеспечивает равные условия для фермеров ЕС, оставалась отдельной, и они хотят, чтобы парламент играл большую роль в утверждении и пересмотре планов расходов стран ЕС. Согласно текущему предложению комиссии, эти планы должны быть согласованы между национальными столицами и исполнительной властью ЕС.

Переговоры по бюджету еще находятся на начальной стадии, страны ЕС сейчас оценивают предложение комиссии и намерены подать свои поправки в 2026 году. Парламент имеет право отклонить окончательную версию бюджета, которая, как ожидается, будет готова в начале 2027 года.

Как сообщалось, с начала второго срока Урсулы фон дер Ляйен в декабре Еврокомиссию критикуют за недостаточную открытость и за предоставление запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение информации.

10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.

Также ЕП 9 октября не поддержал два представления о вотуме недоверия Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.