В Германии суд приказал поместить в психбольницу афганца, убившего двух человек в Баварии

Суд в немецком Ашаффенбурге, что в Баварии, постановил поместить в психиатрическую больницу 28-летнего афганца, который в январе убил ножом двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчину в городском парке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Судья Карстен Кребс заявил, что на момент нападения обвиняемый был юридически недееспособен из-за параноидальной шизофрении.

Прокуроры, защита и представители жертв требовали его бессрочного помещения в психиатрическую больницу.

Согласно приговору, мужчина убил малыша марокканского происхождения и немецкого отца двоих детей, который пытался защитить группу воспитанников детского сада.

Атакуя группу из детсада, нападавший также ранил другого двухлетнего ребенка, 73-летнего мужчину и 59-летнюю воспитательницу.

Психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемый слышал голоса, которые приказывали ему убивать детей. Эксперты исключили возможность того, что он симулировал свое состояние, и предупредили, что без лечения он остается очень опасным.

Ранее мужчина попадал в поле зрения полиции за нападения и повреждение имущества, и ему были назначены лекарства, которые он не принимал регулярно.

Остаются вопросы относительно того, почему его неоднократно выпускали из психиатрической больницы, несмотря на его состояние.

Нападение в Ашаффенбурге вызвало общенациональную дискуссию о миграционной политике и общественной безопасности.