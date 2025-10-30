Більшість американців не в захваті від будівництва бальної зали в Білому домі

Більшість американців виступили проти знесення східного крила Білого дому для будівництва бального залу, ініційованого президентом США Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опитуванні Ipsos на замовлення ABC News та The Washington Post.

Згідно з результатами опитування, 56% американців виступають проти знесення адміністрацією Трампа східного крила Білого дому для будівництва бального залу. Зокрема, 45% респондентів виступають "категорично" проти цього.

Підтримують будівництво лише 28% американців, причому 15% "категорично" виступають на його користь. Ще 16% респондентів не впевнені у своїй думці.

Підтримка будівництва бальної зали Білого дому розподіляється за партійними лініями: 62% республіканців підтримують це рішення, а 88% демократів виступають проти.

Водночас 61% незалежних виборців виступають проти знесення східного крила і будівництва бального залу, причому майже половина з них в опитуванні висловились "категорично проти" цього.

Нагадаємо, 20 жовтня Дональд Трамп оголосив про початок робіт у східному крилі Білого дому для реалізації його ідеї з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів. Згодом з’ясувалося, що східне крило зносять повністю.

У Білому домі кажуть, що зала буде мати 650 місць. Це утричі більше, ніж місткість найбільшої на цей час Східної кімнати Білого дому.

Хоча про задум оголосили ще кілька місяців тому, це спричинило великий суспільний резонанс. За даними ЗМІ, у Мінфіні США, звідки відкривається найкращий огляд на цю ділянку, сказали працівникам не поширювати фото демонтажу.