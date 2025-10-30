Большинство американцев не в восторге от строительства бального зала в Белом доме

Большинство американцев выступили против сноса восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опросе Ipsos по заказу ABC News и The Washington Post.

Согласно результатам опроса, 56% американцев выступают против сноса администрацией Трампа восточного крыла Белого дома для строительства бального зала. В частности, 45% респондентов выступают "категорически" против этого.

Поддерживают строительство лишь 28% американцев, причем 15% "категорически" выступают в его пользу. Еще 16% респондентов не уверены в своем мнении.

Поддержка строительства бального зала Белого дома распределяется по партийным линиям: 62% республиканцев поддерживают это решение, а 88% демократов выступают против.

В то же время 61% независимых избирателей выступают против сноса восточного крыла и строительства бального зала, причем почти половина из них в опросе высказались "категорически против" этого.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп объявил о начале работ в восточном крыле Белого дома для реализации его идеи со строительством там большого бального зала для торжественных приемов. Впоследствии выяснилось, что восточное крыло сносят полностью.

В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 мест. Это втрое больше, чем вместимость самой большой в настоящее время Восточной комнаты Белого дома.

Хотя о замысле объявили еще несколько месяцев назад, это вызвало большой общественный резонанс. По данным СМИ, в Минфине США, откуда открывается лучший обзор на этот участок, сказали работникам не распространять фото демонтажа.