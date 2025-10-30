Угорщина розробила потенційний план дій на випадок паливної кризи

Угорщина розробила законопроєкт про заходи, які слід вжити у разі надзвичайної ситуації з постачанням палива.

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідний законопроєкт, передає "Європейська правда".

Цей законопроєкт розробили лише через кілька днів після великої пожежі на нафтопереробному заводі країни та після рішення США про введення санкцій проти російських енергетичних компаній.

Законопроєкт визначає так звані аварійні заправні станції, що регулюються урядом, на випадок значного порушення постачання палива.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана стверджує, що постачання палива в країні забезпечено, навіть попри те, що компанія MOL Nyrt. ще не оприлюднила інформацію про те, наскільки вибух і пожежа вплинули на виробництво на її нафтопереробному заводі на Дунаї.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня на головному нафтопереробному заводі Угорщини спалахнула пожежа, яку до середини дня пожежникам вдалось локалізувати.

Нафтопереробний завод у Сазхаломбатті, єдиний великий завод з переробки нафти в Угорщині, переробляє переважно нафту з Росії.

Орбан не виключив, що пожежа могла бути спричинена "зовнішньою атакою".