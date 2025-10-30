Венгрия разработала потенциальный план действий на случай топливного кризиса

Венгрия разработала законопроект о мерах, которые следует принять в случае чрезвычайной ситуации с поставками топлива.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект, передает "Европейская правда".

Этот законопроект разработали всего через несколько дней после крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе страны и после решения США о введении санкций против российских энергетических компаний.

Законопроект определяет так называемые аварийные заправочные станции, регулируемые правительством, на случай значительного нарушения поставок топлива.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана утверждает, что поставки топлива в стране обеспечены, даже несмотря на то, что компания MOL Nyrt. еще не обнародовала информацию о том, насколько взрыв и пожар повлияли на производство на ее нефтеперерабатывающем заводе на Дунае.

Напомним, в ночь на 21 октября на главном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии вспыхнул пожар, который к середине дня пожарным удалось локализовать.

Нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте, единственный крупный завод по переработке нефти в Венгрии, перерабатывает преимущественно нефть из России.

Орбан не исключил, что пожар мог быть вызван "внешней атакой".