Потенційний премʼєр Чехії зустрівся з генсеком НАТО

Лідер чеської партії ANO Андрей Бабіш, який у разі успішного формування коаліції очолить уряд Чехії, в четвер провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Бабіша, з генсеком НАТО він обговорив зокрема актуальні світові події.

"Ми з Марком Рютте знайомі дев'ять років, сьогодні ми згадували старі часи, але головним чином обговорювали поточні події у світовій політиці. Це була приємна зустріч. Дякую за запрошення на дружній обід", – написав він.

Бабіш зараз формує уряд разом із рухом "Свобода і пряма демократія" (SPD) та партією "Автомобілісти". У понеділок вони підпишуть коаліційну угоду і представлять програмну заяву.

Перший заступник голови ANO Карел Гавлічек під час переговорів сказав, що дискусія про вихід Чеської Республіки з Європейського Союзу або НАТО не розглядається потенційним урядом навіть у вигляді референдуму.

Бабіш також раніше кілька разів говорив про те, що чеська ініціатива щодо боєприпасів повинна перейти під контроль НАТО.