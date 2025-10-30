Потенциальный премьер Чехии встретился с генсеком НАТО

Лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш, который в случае успешного формирования коалиции возглавит правительство Чехии, в четверг провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

По словам Бабиша, с генсеком НАТО он обсудил, в частности, актуальные мировые события.

"Мы с Марком Рютте знакомы девять лет, сегодня мы вспоминали старые времена, но в основном обсуждали текущие события в мировой политике. Это была приятная встреча. Спасибо за приглашение на дружеский обед", – написал он.

Бабиш сейчас формирует правительство вместе с движением "Свобода и прямая демократия" (SPD) и партией "Автомобилисты". В понедельник они подпишут коалиционное соглашение и представят программное заявление.

Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек во время переговоров сказал, что дискуссия о выходе Чешской Республики из Европейского Союза или НАТО не рассматривается потенциальным правительством даже в виде референдума.

Бабиш также ранее несколько раз говорил о том, что чешская инициатива по боеприпасам должна перейти под контроль НАТО.