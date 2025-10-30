Глава Міноборони Франції запевнила в підтримці Румунії на тлі скорочення військ США

Міністерка оборони Франції Катрін Вортен прибула до Румунії в четвер – наступного дня після оголошення США про передислокацію частини військового контингенту в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На пресконференції в місті Сибіу в центральній Румунії очільниця французького Міноборони сказала, що Франція збереже військову присутність у Румунії.

"Кількість військових, які перебувають у Румунії, була збільшена. Франція збереже присутність на рівні, вже встановленому в межах Альянсу", – сказала Вортен.

Румунський міністр оборони Іонуц Моштяну своєю чергою сказав, що Румунія веде переговори зі США та європейськими державами щодо військової присутності в його країні.

"Ми маємо дуже, дуже хорошу співпрацю як зі Сполученими Штатами, так і з Францією… від якої на постійній основі в Румунії розгорнуті понад 1300 солдатів, а зараз, у цей момент, там перебувають понад 3000 французьких солдатів", – сказав він.

У середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини військового контингенту у Східній Європі.