Глава Минобороны Франции заверила в поддержке Румынии на фоне сокращения войск США

Министр обороны Франции Катрин Вортен прибыла в Румынию в четверг – на следующий день после объявления США о передислокации части военного контингента в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На пресс-конференции в городе Сибиу в центральной Румынии глава французского Минобороны сказала, что Франция сохранит военное присутствие в Румынии.

"Количество военных, находящихся в Румынии, было увеличено. Франция сохранит присутствие на уровне, уже установленном в рамках Альянса", – сказала Вортен.

Румынский министр обороны Ионуц Моштяну, в свою очередь, сказал, что Румыния ведет переговоры с США и европейскими государствами о военном присутствии в его стране.

"У нас очень, очень хорошее сотрудничество как с Соединенными Штатами, так и с Францией... от которой на постоянной основе в Румынии развернуты более 1300 солдат, а сейчас, в этот момент, там находятся более 3000 французских солдат", – сказал он.

В среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.

Главы комитетов по вопросам вооруженных сил Палаты представителей и Сената США – Майк Роджерс и Роджер Викер – выступили против передислокации части военного контингента в Восточной Европе.