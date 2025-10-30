Укр Рус Eng

Міністерка розвитку Німеччини в Києві закликала інвестувати в Україну

Новини — Четвер, 30 жовтня 2025, 19:39 — Олег Павлюк

Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован у четвер прибула до Києва, щоб переконати німецькі компанії інвестувати в Україну з метою підтримки країни, яка постраждала від війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Алабалі-Радован прибула до України в ніч проти четверга, коли Україна зазнавала одного з найпотужніших російських авіаударів з початку повномасштабного вторгнення.

"Росія атакує Україну з дедалі більшою інтенсивністю. Щодня гинуть люди, щодня лунають сирени повітряної тривоги, щодня панує страх", – сказала вона.

У Києві міністерка зустрілася з віцепрем'єр-міністром з питань відновлення України Олексієм Кулебою і закликала німецькі компанії активніше брати участь у відновленні країни.

"Відбудова України неможлива без сильної економіки. Тому ми продовжуємо підтримувати стійкість українських компаній. Відбудова також відкриває можливості для німецької економіки", – сказала вона.

За словами Алабалі-Радован, кошти, необхідні для відновлення України, "не можуть бути профінансовані виключно за рахунок бюджетного фінансування", й країна потребує приватних інвестицій.

Німеччина є одним з найважливіших донорів України в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії і нещодавно випередила США як найбільший постачальник військової допомоги.

З початку війни в лютому 2022 року Міністерство розвитку Німеччини надало Україні допомогу в розмірі 2 млрд євро.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина внесла 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Німеччина також зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

