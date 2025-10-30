Министр развития Германии в Киеве призвала инвестировать в Украину

Министр развития Германии Рим Алабали-Радован в четверг прибыла в Киев, чтобы убедить немецкие компании инвестировать в Украину с целью поддержки страны, пострадавшей от войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Алабали-Радован прибыла в Украину в ночь на четверг, когда Украина подверглась одному из самых мощных российских авиаударов с начала полномасштабного вторжения.

"Россия атакует Украину с все большей интенсивностью. Ежедневно гибнут люди, ежедневно звучат сирены воздушной тревоги, ежедневно царит страх", – сказала она.

В Киеве министр встретилась с вице-премьер-министром по вопросам восстановления Украины Алексеем Кулебой и призвала немецкие компании более активно участвовать в восстановлении страны.

"Восстановление Украины невозможно без сильной экономики. Поэтому мы продолжаем поддерживать устойчивость украинских компаний. Восстановление также открывает возможности для немецкой экономики", – сказала она.

По словам Алабали-Радован, средства, необходимые для восстановления Украины, "не могут быть профинансированы исключительно за счет бюджетного финансирования", и страна нуждается в частных инвестициях.

Германия является одним из важнейших доноров Украины в ее борьбе против полномасштабного вторжения России и недавно опередила США как крупнейший поставщик военной помощи.

С начала войны в феврале 2022 года Министерство развития Германии предоставило Украине помощь в размере 2 млрд евро.

Недавно стало известно, что Германия внесла 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Германия также обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.