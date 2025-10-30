Аварія вертольота у Британії: один загиблий, троє поранених

Унаслідок аварії вертольота в англійському місті Донкастер у четвер загинув 70-річний чоловік, а ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У поліції Південного Йоркширу повідомили, що аварія сталась уранці в четвер незабаром після того, як вертоліт вилетів з аеропорту Ретфорд-Гамстон у Ноттінгемширі.

Унаслідок аварії отримали легкі травми 41-річний пілот та двоє пасажирів – 58-річна жінка та 10-річний хлопчик.

70-річний чоловік загинув на місці аварії, "незважаючи на всі зусилля медичного персоналу", повідомила поліція Південного Йоркширу.

Поліція та урядовий відділ розслідування авіаційних аварій Британії розпочали спільне розслідування інциденту.

Дорога, біля якої сталась аварія, залишається перекритою, а поліцейські та служби екстреної допомоги все ще перебувають на місці події.

У серпні 2025 року в результаті аварії вертольота на острові Вайт біля узбережжя Англії загинули три людини.

Перед тим дві людини загинули в результаті авіакатастрофи невеликого літака в районі іспанського муніципалітету Понтон-де-Рекена (Валенсія).