Авария вертолета в Британии: один погибший, трое раненых

В результате аварии вертолета в английском городе Донкастер в четверг погиб 70-летний мужчина, еще трое человек получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В полиции Южного Йоркшира сообщили, что авария произошла утром в четверг вскоре после того, как вертолет вылетел из аэропорта Ретфорд-Гамстон в Ноттингемшире.

В результате аварии получили легкие травмы 41-летний пилот и двое пассажиров – 58-летняя женщина и 10-летний мальчик.

70-летний мужчина погиб на месте аварии, "несмотря на все усилия медицинского персонала", сообщила полиция Южного Йоркшира.

Полиция и правительственный отдел по расследованию авиационных аварий Великобритании начали совместное расследование инцидента.

Дорога, возле которой произошла авария, остается перекрытой, а полицейские и службы экстренной помощи все еще находятся на месте происшествия.

В августе 2025 года в результате аварии вертолета на острове Уайт у побережья Англии погибли три человека.

До этого два человека погибли в результате авиакатастрофы небольшого самолета в районе испанского муниципалитета Понтон-де-Рекена (Валенсия).