Axios: США намагались домовитися з ХАМАС про вихід бойовиків з деяких районів Гази

США пропонували бойовикам ХАМАС безпечний прохід з контрольованих Ізраїлем районів Гази в райони, контрольовані угрупованням.

Про це повідомили Axios офіційні особи США та Ізраїлю, пише "Європейська правда".

США передали ХАМАС цю пропозицію через посередників з Єгипту та Катару у середу. Як зазначено, її метою були стабілізація перемир'я та очищення приблизно половини Гази, контрольованої Ізраїлем, від бойовиків ХАМАС.

За словами високопоставленого офіцера Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), до вечора четверга жоден бойовик ХАМАС не перейшов кордон.

Сутички між ізраїльськими військами і бойовиками ХАМАС, які переховувалися в тунелях на ізраїльській території, призвели до двох серйозних порушень перемир'я.

У вівторок бойовики ХАМАС вийшли з тунелю і відкрили вогонь по ізраїльських військах, вбивши одну людину.

Ізраїль назвав це порушенням перемир'я і завдав масованих авіаударів по Газі, після чого перемир’я знову було відновлене.

ХАМАС заявив, що не віддавав наказу про напад і втратив зв'язок з бойовиками, які залишилися в підконтрольних Ізраїлю районах.

Президент США Дональд Трамп визнав, що ХАМАС порушив перемир'я, і публічно підтримав дії Ізраїлю, але приватно посадовці Білого дому вважали їх неспівмірними.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю заявив, що десятки бойовиків ХАМАС, як і раніше, переховуються в тунелях на ізраїльській стороні.

Останні сутички між Ізраїлем і ХАМАС спонукали американських посадовців шукати рішення, щоб уникнути нового сплеску насильства.

Посадовці заявили, що в середу США через Єгипет і Катар повідомили Хамас, що у угруповання є 24 години, щоб евакуювати своїх бойовиків. Після закінчення цього 24-годинного терміну, який закінчився о 20:00 за місцевим часом у четвер.

Як зазначено, Єгипет і Катар дали "зелене світло" цьому рішенню.

Ізраїль і ХАМАС ще минулого тижня звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

В адміністрації Трампа непублічно висловлювали побоювання, що премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може вийти з мирної угоди.