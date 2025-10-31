Axios: США пытались договориться с ХАМАС о выходе боевиков из некоторых районов Газы

США предлагали боевикам ХАМАС безопасный проход из контролируемых Израилем районов Газы в районы, контролируемые группировкой.

Об этом сообщили Axios официальные лица США и Израиля, пишет "Европейская правда".

США передали ХАМАС это предложение через посредников из Египта и Катара в среду. Как отмечается, его целью были стабилизация перемирия и очистка примерно половины Газы, контролируемой Израилем, от боевиков ХАМАС.

По словам высокопоставленного офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), к вечеру четверга ни один боевик ХАМАС не перешел границу.

Столкновения между израильскими войсками и боевиками ХАМАС, которые скрывались в туннелях на израильской территории, привели к двум серьезным нарушениям перемирия.

Во вторник боевики ХАМАС вышли из туннеля и открыли огонь по израильским войскам, убив одного человека.

Израиль назвал это нарушением перемирия и нанес массированные авиаудары по Газе, после чего перемирие снова было восстановлено.

ХАМАС заявил, что не отдавал приказа о нападении и потерял связь с боевиками, которые остались в подконтрольных Израилю районах.

Президент США Дональд Трамп признал, что ХАМАС нарушил перемирие, и публично поддержал действия Израиля, но в частном порядке чиновники Белого дома считали их несоразмерными.

Офицер Армии обороны Израиля заявил, что десятки боевиков ХАМАС по-прежнему скрываются в туннелях на израильской стороне.

Последние столкновения между Израилем и ХАМАС побудили американских чиновников искать решение, чтобы избежать нового всплеска насилия.

Чиновники заявили, что в среду США через Египет и Катар сообщили ХАМАС, что у группировки есть 24 часа, чтобы эвакуировать своих боевиков. По истечении этого 24-часового срока, который закончился в 20:00 по местному времени в четверг.

Как отмечается, Египет и Катар дали зеленый свет этому решению.

Израиль и ХАМАС еще на прошлой неделе обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В администрации Трампа непублично выражали опасения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирного соглашения.