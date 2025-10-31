Президента Латвії закликають не затверджувати закон про вихід зі Стамбульської конвенції

В Латвії низка неурядових організацій звернулась до президента країни Едгарса Рінкевичса із закликом не затверджувати ухвалений Сеймом закон про вихід зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Центр MARTA, молодіжна організація Protests та інші НУО направили президенту відкритий лист, закликаючи повернути законопроєкт на повторний розгляд до Сейму.

Протягом двох днів під листом підписалися понад 2 тисячі осіб.

У листі підкреслюється, що Стамбульська конвенція є одним з найважливіших міжнародних інструментів захисту прав людини, а законопроєкт про вихід з неї був розглянутий поспішно.

Крім того, в громадському просторі спостерігається дезінформаційна кампанія щодо змісту документа.

Автори листа також закликають інших громадян надсилати листи президенту з проханням повернути законопроєкт на повторний розгляд.

Крім того, 6 листопада, на Домській площі у Ризі відбудеться протест проти рішення про вихід зі Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, латвійський Сейм 30 жовтня у другому остаточному читанні затвердив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством у сім'ї, також відомої як Стамбульська конвенція.

Тепер протягом 10 днів президент Латвії Едгарс Рінкевичс повинен ухвалити рішення: затвердити закон або повернути його на повторний розгляд до Сейму.

У контексті ухвалення законопроєкту Рінкевичс говорив, що має три інструменти дій, але не охарактеризував кожен з них детально.