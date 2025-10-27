Президент Латвії розповів про свої дії, якщо Сейм проголосує за вихід зі Стамбульської конвенції

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс розповів, як він діятиме, якщо Сейм країни проголосує за вихід зі Стамбульської конвенції.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У разі якщо Сейм схвалить вихід зі Стамбульської конвенції, Рінкевичсу доведеться вирішувати: схвалювати чи не схвалювати закон.

Президент Латвії переконаний, що ситуація навколо Стамбульської конвенції пов'язана з тим, що країна увійшла у режим передвиборчої кампанії.

"Це просто передвиборча кампанія, і президент у кампанії не бере участі", – сказав він.

Водночас він зауважив, що якщо проєкт закону про вихід зі Стамбульської конвенції опиниться у нього на столі, він матиме три варіанти дій.

Рінкевичс не охарактеризував кожен з варіантів детально.

Зі слів Рінкевичса випливає, що він має право повернути закон на повторний розгляд до Сейму.

Крім того, президент додав, що він має право за власною ініціативою або на вимогу не менше ніж третини депутатів Сейму (34 із 100) призупинити проголошення закону на два місяці.

Також він припустив, що це питання може бути винесене на референдум.

На запитання, чи готовий він йти шляхом скликання референдуму, Рінкевичс не відповів прямо, сказавши лише, що у нього є "три інструменти дій" і рішення він ухвалюватиме, коли закон опиниться на його столі.

Дебати щодо виходу Латвії зі Стамбульської конвенції тривають із вересня, коли відповідне рішення підтримала одна з партій коаліції – Союз зелених і селян, усупереч позиції решти урядових політсил.

Ця ж партія у 2023 році підтримала ратифікацію документа, що тоді було одним із зобовʼязань коаліції.

Латвія ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульську конвенцію) у 2024 році разом з іншими 37 європейськими країнами. Європейський Союз став учасником цієї конвенції у 2023 році.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.

У ПАРЄ вже висловили стурбованість намірами Латвії вийти зі Стамбульської конвенції.