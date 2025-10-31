Сейм Латвії проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції

Латвійський Сейм 30 жовтня у другому остаточному читанні затвердив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством у сім'ї, також відомої як Стамбульська конвенція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, ухваленню законопроєкту передували багатогодинні дебати в парламенті Латвії, які тривали з 10 ранку до 10 вечора.

До другого читання законопроєкту надійшло 17 пропозицій, всі вони були відхилені парламентською Комісією із закордонних справ.

"За" ухвалення закону проголосували 56 депутатів від опозиційних "Латвії на першому місці", Національного об'єднання, "Об'єднаного списку" і "Стабільності" та депутатів Союзу "зелених" і селян. Проти були 32 депутати: 25 від прем'єрського "Нової Єдності", 8 від "Прогресивних". Двоє парламентаріїв утримались.

Тепер протягом 10 днів президент Латвії Едгарс Рінкевичс повинен ухвалити рішення: затвердити закон або повернути його на повторний розгляд до Сейму.

У контексті ухвалення законопрєкту Рінкевичс говорив, що має три інструменти дій, але не охарактеризував кожен з них детально.

Дебати про про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції тривають із вересня, коли відповідне рішення підтримала одна з партій коаліції – Союз зелених і селян, усупереч позиції решти урядових політсил. Ця ж партія у 2023 році підтримала ратифікацію документа, що тоді було одним із зобовʼязань коаліції.