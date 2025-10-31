Президента Латвии призывают не утверждать закон о выходе из Стамбульской конвенции

В Латвии ряд неправительственных организаций обратились к президенту страны Эдгарсу Ринкевичсу с призывом не утверждать принятый Сеймом закон о выходе из Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Центр MARTA, молодежная организация Protests и другие НПО направили президенту открытое письмо, призывая вернуть законопроект на повторное рассмотрение в Сейм.

В течение двух дней под письмом подписались более 2 тысяч человек.

В письме подчеркивается, что Стамбульская конвенция является одним из важнейших международных инструментов защиты прав человека, а законопроект о выходе из нее был рассмотрен поспешно.

Кроме того, в общественном пространстве наблюдается дезинформационная кампания относительно содержания документа.

Авторы письма также призывают других граждан направлять письма президенту с просьбой вернуть законопроект на повторное рассмотрение.

Кроме того, 6 ноября на Домской площади в Риге состоится протест против решения о выходе из Стамбульской конвенции.

Напомним, латвийский Сейм 30 октября во втором окончательном чтении утвердил законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известной как Стамбульская конвенция.

Теперь в течение 10 дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В контексте принятия законопроекта Ринкевичс говорил, что имеет три инструмента действий, но не охарактеризовал каждый из них подробно.