На Кіпрі фіксують рекордне зростання показників туризму

Туризм на Кіпрі переживає бурхливе зростання: лише в серпні доходи склали 581,8 млн євро, що майже на 14% більше, ніж минулого року, а загальний дохід із січня по серпень досяг 2,47 млрд євро, що на 16,5% більше, ніж за той же період 2024 року.

Про це повідомляє eKathimerini, інформує "Європейська правда".

Кількість відвідувачів також зросла: в серпні на острів прибуло 602 тисячі туристів у порівнянні з 555 тисячами минулого року.

Крім того, туристи на Кіпрі стали більше витрачати. Середні витрати на одного відвідувача досягли 966 євро.

Готелі та курорти по всьому Кіпру мають високу заповнюваність. Неофітос Трасівулу, президент Всекіпрської федерації власників об'єктів дозвілля, сказав, що багато готелів повідомили про заповнюваність понад 80% у вересні та жовтні, що стало довгоочікуваним підйомом для галузі після літа.

Трасівулу підкреслив важливість програм підтримки туристичних підприємств і працівників, щоб допомогти зберегти персонал і продовжити роботу в зимовий період.

Кілька днів тому заступник міністра туризму Костас Куміс заявив, що перші дев'ять місяців цього року стали кращими в історії кіпрського туризму.

Влітку повідомляли, що у першому півріччі 2025 року Іспанія побила свій рекорд за кількістю туристів, які відвідали країну.

Крім того, Хорватія у 2025 році зафіксувала рекордну кількість туристів.