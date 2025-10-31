На Кипре фиксируют рекордный рост показателей туризма

Туризм на Кипре переживает бурный рост: только в августе доходы составили 581,8 млн евро, что почти на 14% больше, чем в прошлом году, а общий доход с января по август достиг 2,47 млрд евро, что на 16,5% больше, чем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает eKathimerini, информирует "Европейская правда".

Количество посетителей также выросло: в августе на остров прибыло 602 тысячи туристов по сравнению с 555 тысячами в прошлом году.

Кроме того, туристы на Кипре стали больше тратить. Средние расходы на одного посетителя достигли 966 евро.

Отели и курорты по всему Кипру имеют высокую заполняемость. Неофитос Трасивулу, президент Всекипрской федерации владельцев объектов досуга, сказал, что многие отели сообщили о заполняемости более 80% в сентябре и октябре, что стало долгожданным подъемом для отрасли после лета.

Трасивулу подчеркнул важность программ поддержки туристических предприятий и работников, чтобы помочь сохранить персонал и продолжить работу в зимний период.

Несколько дней назад заместитель министра туризма Костас Кумис заявил, что первые девять месяцев этого года стали лучшими в истории кипрского туризма.

Летом сообщали, что в первом полугодии 2025 года Испания побила свой рекорд по количеству туристов, посетивших страну.

Кроме того, Хорватия в 2025 году зафиксировала рекордное количество туристов.