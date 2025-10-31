У президента Латвії прокоментували заклик не затверджувати вихід зі Стамбульської конвенції

У президента Латвії пообіцяли, що він зважено обміркує рішення щодо того, чи підписувати ухвалене Сеймом рішення про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявив комунікаційний радник Едгарса Рінкевичса Мартіньш Дрегеріс.

Радник зазначив, що президент зважено оцінить рішення Сейму щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції та окремо повідомить про своє рішення.

Він додав, що Рінкевичс буде керуватися "державницькими та юридичними, а не ідейними чи політичними міркуваннями".

Нагадаємо, латвійський Сейм 30 жовтня у другому остаточному читанні затвердив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством у сім'ї, також відомої як Стамбульська конвенція.

Тепер протягом 10 днів президент Латвії Едгарс Рінкевичс повинен ухвалити рішення: затвердити закон або повернути його на повторний розгляд до Сейму.

У контексті ухвалення законопроєкту Рінкевичс говорив, що має три інструменти дій, але не охарактеризував кожен з них детально.