У президента Латвии прокомментировали призыв не утверждать выход из Стамбульской конвенции

У президента Латвии пообещали, что он взвешенно обдумает решение о том, подписывать ли принятое Сеймом решение о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявил коммуникационный советник Эдгарса Ринкевичса Мартиньш Дрегерис.

Советник отметил, что президент взвешенно оценит решение Сейма о выходе страны из Стамбульской конвенции и отдельно сообщит о своем решении.

Он добавил, что Ринкевичс будет руководствоваться "государственными и юридическими, а не идейными или политическими соображениями".

Напомним, латвийский Сейм 30 октября во втором окончательном чтении утвердил законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известной как Стамбульская конвенция.

Теперь в течение 10 дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В контексте принятия законопроекта Ринкевичс говорил, что имеет три инструмента действий, но не охарактеризовал каждый из них подробно.