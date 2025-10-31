В Германии начался суд над мужчиной, въехавшим в толпу в Мангейме

В Германии начался судебный процесс над водителем, который в марте 2025 года въехал в толпу в центре Мангейма, что привело к гибели двух человек.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В региональном суде Мангейма началось рассмотрение дела 40-летнего гражданина Германии, который был за рулем автомобиля, который 3 марта на большой скорости въехал в толпу в центре города.

Мужчину обвиняют в двойном убийстве и пяти покушениях на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. Политические мотивы исключены, но было установлено, что мужчина планировал нападение.

Адвокат на процессе подтвердил, что его подзащитный хотел поступить таким образом и сначала планировал атаку в другом месте. Он отмечает, что это произошло в период обострения его проблем с психическим здоровьем. После наезда водитель хотел застрелиться, но его патроны оказались холостыми.

Приговор по делу ожидают 19 декабря. В случае обвинительного приговора мужчине грозит пожизненное заключение. Также по решению суда его могут поместить в психиатрическую больницу.

Напомним, в результате инцидента в Мангейме два человека погибли и 14 серьезно пострадали.

Ранее в Германии приговорили к пожизненному заключению афганца, который совершил нападение с ножом в центре Мангейма.