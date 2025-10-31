В Турции приговорили к пожизненному 11 человек из-за пожара в отеле, унесшего 78 жизней

В Турции 11 человек приговорили к пожизненному заключению за пожар, в результате которого в январе погибли более 70 человек на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Среди 11 подсудимых, которым суд провинции Болу назначил пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами, был Халит Эргюль, владелец отеля Grand Kartal, где вспыхнул пожар.

В судебном процессе участвовали 32 подсудимых, 20 из которых находились под стражей до начала судебного разбирательства.

Отмечается, что кроме Эргюля, среди обвиняемых были члены управления отеля, менеджеры и персонал, а также заместитель мэра и сотрудники пожарной бригады.

Пожар произошел 21 января в 12-этажном отеле Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу во время зимних школьных каникул. В результате трагедии погибли 78 человек, еще 133 получили ранения. Среди погибших – десятки детей, которые отдыхали с семьями.

Трагедия, когда гости и персонал выпрыгивали из окон или спускались по простыням, чтобы убежать из наполненных дымом и огнем номеров, шокировала страну и вызвала волну возмущения из-за халатности и нарушения норм безопасности.