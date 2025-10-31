Вибори у Нідерландах: ЗМІ порахували, що ультраправі вже не зможуть обійти лібералів

За попередніми підрахунками, ліберальна партія "Демократія 66" (D66) стане найбільшою партією на парламентських виборах у Нідерландах.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

За даними агенції ANP, попри те, що ще не всі голоси підраховані, партію лідера D66 Роба Єттена не може обігнати ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса (PVV).

"Я надзвичайно радий, що ANP щойно оголосила про це. Водночас я також відчуваю велику відповідальність", – заявив Єттен.

Як зазначається, ANP базує свій аналіз на результатах муніципалітетів. Тільки муніципалітет Венрей ще не оголосив своїх результатів. Очікується, що це відбудеться пізніше 31 жовтня. Також ще потрібно підрахувати голоси, надіслані поштою з-за кордону.

За кількістю місць D66 і PVV мають по 26. Різниця в голосах наразі становить 15 155 на користь D66. За даними ANP, також можливе, що D66 отримає залишкове місце, що збільшить загальну кількість місць до 27.

У Нідерландах саме партія, яка набирає найбільшу кількість голосів на виборах розпочинає переговори про коаліцію.

Єттен тепер має призначити "розвідника", який проведе переговори з різними фракціями щодо можливостей створення нової урядової коаліції.

"На мій погляд, це буде "розвідник", який не тільки зможе представляти D66 як найбільшу партію, але й об'єднає всі партії та швидко приступить до роботи", – заявив він.

На запрошення голови Палати представників вони зустрінуться у вівторок, 4 листопада, коли Єттен оголосить ім'я "розвідника". На запитання, чи може це бути колишній лідер партії Пехтольд, Єттен заявив, що він "дуже хороший мер Делфта, тому ви можете викреслити його зі свого списку".

У свої 38 років Єттен може стати наймолодшим і першим відкрито гомосексуальним прем'єр-міністром Нідерландів.

Варто зазначити, що партія D66 є проукраїнською та виступає за продовження військової, фінансової й гуманітарної допомоги України.

Нагадаємо, парламентські вибори у Нідерландах 29 жовтня були достроковими. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

Перші місця на виборах посіли ліберальна партія D66 і ультраправа Партія свободи (PVV), але через невелику різницю не було ясно, хто отримає першу можливість сформувати уряд.

Тимчасовий очільник уряду Нідерландів Дік Схооф пожартував, що швидкі переговори про формування коаліції після виборів не є типовими для країни.

