Выборы в Нидерландах: СМИ посчитали, что ультраправые уже не смогут обойти либералов

По предварительным подсчетам, либеральная партия "Демократия 66" (D66) станет крупнейшей партией на парламентских выборах в Нидерландах.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

По данным агентства ANP, несмотря на то, что еще не все голоса подсчитаны, партию лидера D66 Роба Йеттена не может обогнать ультраправая Партия свободы Вилдерса (PVV).

"Я очень рад, что ANP только что объявила об этом. В то же время я также чувствую большую ответственность", – заявил Йеттен.

Как отмечается, ANP основывает свой анализ на результатах муниципалитетов. Только муниципалитет Венрей еще не объявил своих результатов. Ожидается, что это произойдет позже 31 октября. Также еще нужно подсчитать голоса, присланные по почте из-за границы.

По количеству мест D66 и PVV имеют по 26. Разница в голосах на данный момент составляет 15 155 в пользу D66. По данным ANP, также возможно, что D66 получит остаточное место, что увеличит общее количество мест до 27.

Йеттен теперь должен назначить "разведчика", который проведет переговоры с различными фракциями о возможностях создания новой правительственной коалиции.

"На мой взгляд, это будет "разведчик", который не только сможет представлять D66 как крупнейшую партию, но и объединит все партии и быстро приступит к работе", – заявил он.

По приглашению председателя Палаты представителей они встретятся во вторник, 4 ноября, когда Йеттен объявит имя "разведчика". На вопрос, может ли это быть бывший лидер партии Пехтольд, Йеттен заявил, что он "очень хороший мэр Делфта, поэтому вы можете вычеркнуть его из своего списка".

В свои 38 лет Йеттен может стать самым молодым и первым открыто гомосексуальным премьер-министром Нидерландов.

Стоит отметить, что партия D66 является проукраинской и выступает за продолжение военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Напомним, парламентские выборы в Нидерландах 29 октября были досрочными. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

Первые места на выборах заняли либеральная партия D66 и ультраправая Партия свободы (PVV), но из-за небольшой разницы не было ясно, кто получит первую возможность сформировать правительство.

Временный глава правительства Нидерландов Дик Схооф пошутил, что быстрые переговоры о формировании коалиции после выборов не являются типичными для страны.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство