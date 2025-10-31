СМИ: глава ЦРУ обсудил с ЕС обмен разведданными на непубличной встрече в Брюсселе

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф на этой неделе сделал непубличную остановку в Брюсселе, где встретился с представителями внешней политики и разведки Европейского Союза.

Об этом стало известно Politico от трех осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

По информации трех человек, знакомых с ходом встречи, Рэтклифф встретился с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, а также с должностными лицами из Разведывательного центра ЕС (INTCEN) и Разведывательного управления Военного штаба ЕС (EUMS).

По словам двух чиновников, целью встречи было "успокоить нервы" и подтвердить приверженность Вашингтона обмену разведданными, поскольку некоторые европейские столицы испытывают беспокойство по поводу направления внешней политики США под руководством президента Дональда Трампа.

Ожидается, что эта встреча не будет разовой.

"Отныне они должны быть регулярными", – сказал один из чиновников.

Как утверждают собеседники, Ретклифф и его коллеги из ЕС также обсудили общие вызовы, в частности Россию, Китай и Ближний Восток.

В начале октября СМИ писали, что США предоставят Украине разведданные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России.

Позже СМИ писали, что США, по неофициальным данным, уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам.