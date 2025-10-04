Оппозиция Литвы обратилась в спецслужбы из-за заявлений министра культуры о Крыме

В Литве лидер оппозиционной партии консерваторов Лауринас Кащюнас обратился в Департамент госбезопасности из-за министра культуры Игнотаса Адомавичюса, который отказался говорить, чей Крым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметил Кащюнас, просит спецслужбу проверить, может ли Адомавичюс после своих заявлений работать с засекреченной информацией.

"Прошу проверить, есть ли в действиях или поступках министра культуры И. Адомавичюса обстоятельства, которые могут представлять угрозу безопасности доверенной информации", – подчеркнул он

Кроме того, Кащюнас считает, что высказывания министра культуры не соответствуют обязательству, закрепленному в программе правительства, – "и в дальнейшем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, принцип неприкосновенности ее границ".

"В контексте войны России против Украины, которая представляет прямую угрозу всей Европе, ответ на такой вопрос часто показывает принципиальную ценностную позицию человека относительно агрессивных действий России против соседних государств", – отметил он.

Как известно, в пятницу на вопрос журналистки lrytas.lt Адомавичюс не смог сразу ответить, кому принадлежит Крым, и обвинил ту в провокации.

Впоследствии по настоянию премьер-министра Литвы Инги Ругиненэ Адомавичюс объявил об отставке.

После отставки Адомавичюс таки смог ответить на вопрос о принадлежности Крыма.