У Норвегії через шторм знеструмлені 100 тисяч домівок, у Данії скасували марафон

Негода над Скандинавією спричинила значні перебої з транспортом та залишила без світла понад 100 тисяч домівок.

Про це повідомляє європейська правда з посиланням на NRK і DR.

Шторм "Емі", що накрив південь Норвегії наприкінці п’ятниці, на цей час призвів до знеструмлення 120 тисяч домівок. У деяких районах зник мобільний зв’язок.

Через поламані дерева, придорожню інфраструктуру та зсуви закрили понад сотню доріг. Подекуди дерева впали на автомобілі, але постраждалих немає. Є окремі повідомлення про зірвані вітром дахи.

NRK

На кількох лініях скасували залізничний рух. Також стала одна з ділянок метро Осло після того, як на секції просто неба поїзд зійшов з рейок через гілки на колії. Скасовано також багато поромних сполучень.

В умовах негоди на одній з гірських доріг перекинувся автобус, про постраждалих не повідомляють.

Arn Roger Haugland

Громадян закликали за можливості утриматись від будь-яких поїздок, щоб не наражатися на небезпеку.

Anne-Grete Bøe / NRK

За попередніми прогнозами Метеорологічного інституту Норвегії, шторм може виявитися найпотужнішим та найбільш руйнівним за останні 25 років.

Для Данії також йдеться про один із найсильніших штормів за останні роки. Через нього скасували низку поромів, на багатьох мостах у ранкові години рекомендували утриматись від проїзду тим транспортним засобам, які мають підвищену парусність і можуть перекинутися від сильних шквалів.

На мосту Великий Бельт довжиною близько 15 км через однойменну протоку, обмежили проїзд фур та встановили додаткові обмеження швидкості. Також знизили швидкість руху більшості поїздів по території країни, а частину відправлень скасували.

Через негоду в останній момент скасували марафон у Скагені на півночі Ютландії, на який зареєструвалися близько 3500 учасників. Організатори вирішили, що за такої негоди і падіння гілок на маршруті проводити захід надто ризиковано.

У Нідерландах через шторм "Емі" скасували десятки рейсів в амстердамському аеропорту "Схіпхол", одному з найбільших авіаційних хабів Європи.

Тим часом аеропорт Мюнхена знову зупиняв роботу через невідомі безпілотники.