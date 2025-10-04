В Норвегии из-за шторма обесточены 100 тысяч домов, в Дании отменили марафон

Непогода над Скандинавией вызвала значительные перебои с транспортом и оставила без света более 100 тысяч домов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NRK и DR.

Шторм "Эми", который накрыл юг Норвегии в конце пятницы, на данный момент привел к отключению электроэнергии в 120 тысяч домов. В некоторых районах пропала мобильная связь.

Из-за сломанных деревьев, придорожной инфраструктуры и оползней закрыли более сотни дорог. Местами деревья упали на автомобили, но пострадавших нет. Есть отдельные сообщения о сорванных ветром крышах.

NRK

На нескольких линиях отменили железнодорожное движение. Также остановился один из участков метро Осло после того, как на открытом участке поезд сошел с рельсов из-за веток на путях. Отменены также многие паромные сообщения.

В условиях непогоды на одной из горных дорог перевернулся автобус, о пострадавших не сообщается.

Arn Roger Haugland

Граждан призвали по возможности воздержаться от любых поездок, чтобы не подвергаться опасности.

Anne-Grete Bøe / NRK

По предварительным прогнозам Метеорологического института Норвегии, шторм может оказаться самым мощным и разрушительным за последние 25 лет.

Для Дании также речь идет об одном из самых сильных штормов за последние годы. Из-за него отменили ряд паромов, на многих мостах в утренние часы рекомендовали воздержаться от проезда тем транспортным средствам, которые имеют повышенную парусность и могут перевернуться от сильных шквалов.

На мосту Большой Бельт длиной около 15 км через одноименный пролив ограничили проезд фур и установили дополнительные ограничения скорости. Также снизили скорость движения большинства поездов по территории страны, а часть отправлений отменили.

Из-за непогоды в последний момент отменили марафон в Скагене на севере Ютландии, на который зарегистрировались около 3500 участников. Организаторы решили, что при такой непогоде и падении веток на маршруте проводить мероприятие слишком рискованно.

В Нидерландах из-за шторма "Эми" отменили десятки рейсов в амстердамском аэропорту "Схипхол", одном из крупнейших авиационных хабов Европы.

Тем временем аэропорт Мюнхена снова прекратил работу из-за неизвестных беспилотников.