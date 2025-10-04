Італія і Туреччина повертають додому громадян із затриманої "флотилії", що прямувала до Гази

Італія і Туреччина повідомили, що у суботу їхні громадяни-активісти, які прямували з так званою флотилією до сектора Гази і були затримані Ізраїлем, повертаються додому – проте поки не всі.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

В МСЗ Італії повідомили, що 26 громадян Італії з флотилії вже прямують з Ізраїлю до Стамбула, де італійське консульство допоможе їм знайти варіанти повернення додому в Італію та, за потреби, надасть тимчасові посвідчення особи.

Група вилетіла до Туреччини одним чартерним рейсом з турецькими громадянами о 14 годині.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що це поки не всі італійці з тих, що були на суднах – 15 відмовилися підписувати документ про добровільне повернення і їх повертатимуть після відповідного рішення суду наступного тижня.

Він зазначив, що доручив посольству у Тель-Авіві подбати про дотримання прав італійських активістів, які ще залишаються в Ізраїлі.

Тм самом рейсом мають повернутися додому 36 активістів-громадян Туреччини, повідомив речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі.

Нагадаємо, після затримання Ізраїлем суден так званої гуманітарної "флотилії" до сектора Гази у багатьох містах Європи пройшли демонстрації на знак солідарності з активістами. Особливо масовими вони були в Італії, де на акції вийшли сотні тисяч людей.

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС.

Пропалестинський мітинг у Гаазі у Нідерландах ввечері 2 жовтня скінчився затриманням понад 200 осіб.