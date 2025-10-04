Италия и Турция возвращают домой граждан из задержанной "флотилии", направлявшейся в Газу

Италия и Турция сообщили, что в субботу их граждане-активисты, которые направлялись с так называемой флотилией в сектор Газа и были задержаны Израилем, возвращаются домой – однако пока не все.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В МИД Италии сообщили, что 26 граждан Италии из флотилии уже направляются из Израиля в Стамбул, где итальянское консульство поможет им найти варианты возвращения домой в Италию и, при необходимости, предоставит временные удостоверения личности.

Группа вылетела в Турцию одним чартерным рейсом с турецкими гражданами в 14 часов.

Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что это пока не все итальянцы из тех, кто был на судах – 15 отказались подписывать документ о добровольном возвращении и их будут возвращать после соответствующего решения суда на следующей неделе.

Он отметил, что поручил посольству в Тель-Авиве позаботиться о соблюдении прав итальянских активистов, которые еще остаются в Израиле.

Тем же рейсом должны вернуться домой 36 активистов-граждан Турции, сообщил спикер МИД Турции Онджу Кечели.

Напомним, после задержания Израилем судов так называемой гуманитарной "флотилии" в сектор Газа во многих городах Европы прошли демонстрации в знак солидарности с активистами. Особенно массовыми они были в Италии, где на акции вышли сотни тысяч человек.

В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИД.

Пропалестинский митинг в Гааге в Нидерландах вечером 2 октября закончился задержанием более 200 человек.