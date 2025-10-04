У центрі Тбілісі збирається багатотисячний протест

У центрі столиці Грузії паралельно з місцевими виборами збирається велика антивладна акція протесту.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Колони протестувальників, що представляють різні соціальні гурпи, рухаються до площі Свободи, де встановлена сцена. Прилеглий до парламенту проспект Руставелі та сусідні вулиці перекриті.

People are chanting “the revolution” as they’re marching towards the Rustaveli Avenue. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/tAhnCDNFG7 – Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) October 4, 2025

Протестувальники несуть національні прапори, плакати з анитурядовими гаслами, фото ув’язнених опозиційних активістів, політиків та журналістів, час від часу скандують "Революція". Можна бачити також прапори ЄС і США.

Основним організатором заявлений оперний співак Паата Бурчуладзе. Крім нього, в оргкомітеті акції опозиційних партій "Єдниий національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", колишній заступник начальника Генштабу Грузії, полковник Лаша Берідзе. Загалом співорганізаторами виступили вісім опозиційних політсил.

У дворі парламенту з раннього ранку чергує спецназ, в урядовому кварталі помічали труднощі з мобільним зв’язком.

В МВС Грузії оприлюднили заяву із закликом "не виходити за рамки закону", прем’єр Іраклій Кобахідзе перед тим пригрозив "жорсткою відповіддю".

4 жовтня – день муніципальних виборів у Грузії, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій.

Читайте також: "Грузинська мрія" кличе РФ на допомогу: як у Тбілісі готуються до протестів після виборів