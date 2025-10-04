В центре Тбилиси собирается многотысячный протест

В центре столицы Грузии параллельно с местными выборами собирается большая антиправительственная акция протеста.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Колонны протестующих, представляющие различные социальные группы, движутся к площади Свободы, где установлена сцена. Прилегающий к парламенту проспект Руставели и соседние улицы перекрыты.

People are chanting “the revolution” as they’re marching towards the Rustaveli Avenue. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/tAhnCDNFG7 – Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) October 4, 2025

Протестующие несут национальные флаги, плакаты с антиправительственными лозунгами, фотографии заключенных оппозиционных активистов, политиков и журналистов, время от времени скандируют "Революция". Можно увидеть также флаги ЕС и США.

Основным организатором заявлен оперный певец Паата Бурчуладзе. Кроме него, в оргкомитете акции оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", бывший заместитель начальника Генштаба Грузии, полковник Лаша Беридзе. В целом соорганизаторами выступили восемь оппозиционных политсил.

Во дворе парламента с раннего утра дежурит спецназ, в правительственном квартале были замечены проблемы с мобильной связью.

В МВД Грузии обнародовали заявление с призывом "не выходить за рамки закона", премьер Ираклий Кобахидзе перед этим пригрозил "жестким ответом".

4 октября – день муниципальных выборов в Грузии, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий.

