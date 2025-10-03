Прем'єр Грузії пригрозив "жорсткою відповіддю" напередодні протестів опозиції 4 жовтня

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе закликав не вчиняти протизаконних дій 4 жовтня – у день проведення місцевих виборів, на який опозиція оголосила протести.

Заяву Кобазідзе наводить SOVA, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе зазначив, що громадяни мають право на мирні зібрання, але в разі насильства або порушення закону будуть вжиті жорсткі заходи у відповідь.

Він пригадав, що ті, хто брав "участь у насильстві" в минулому, вже були притягнуті до відповідальності. При цьому він нічого не сказав про насильство з боку співробітників спецпризначенців проти мирних протестувальників.

"Покарання досить суворе – від 2 до 4 років позбавлення волі. Тому я хотів би нагадати всім, що якщо у когось здригнеться рука до протизаконних дій, він отримає дуже жорстку відповідь, тому ми повинні по-дружньому порадити всім не вдаватися до насильства і не порушувати закон", – заявив Кобахідзе.

4 жовтня – день муніципальних виборів у Грузії, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій. Одночасно на цей день масштабної демонстрації заплановані в Тбілісі – з метою "мирного повалення" влади.

У протесті очікується участь десятків тисяч людей. До акції мають намір приєднатися опозиційні коаліції "За зміни", "Єдиний національний рух", "Гірчі – Більше свободи", "Федералісти", рух "Проспект Руставелі" Паати Бурчуладзе та низка громадських ініціатив.

